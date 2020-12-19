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Spor

Altınordu'nun Giresunspor'a karşı kozu Ahmet İlhan Özek

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Giresunspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini eski gol silahı Ahmet İlhan Özek'le vurmanın planlarını yapıyor.

DHA19 Aralık 2020 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:57
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Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen tecrübeli sağ kanat oyuncusunun Karadeniz ekibi ile oynanacak zorlu müsabaka öncesi antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çektiği belirtildi.

Kırmızı lacivertli formayla bu sezon 5 gol atıp, 4 de asist yaparak skora katkı sağlayan 32 yaşındaki futbolcu yine takımının en önemli kozlarından biri olacak. Geçen sezon Altınordu forması giyen forvet Yasin Ozan ile 2014-16'da İzmir ekibinin kalesini koruyan Tolgahan Acar ise rakip kadroda yer alıyor.

Öte yandan tedavisi süren Yiğit Emre, Emre Nefiz ve Hüsamettin görev yapamayacak.

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