Altınordu'nun gol yükü Ahmet İlhan Özek'te

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, son haftalarda gelen mağlubiyetlerle birlikte düşme hattında yer alıyor. İzmir temsilcisinin dikkat çeken en büyük sorunu ise gol yollarında üretken olmayışı olması dikkat çekiyor. Kırmızı-lacivertlilerin bu sezon attığı 14 golün 9'una Ahmet İlhan Özek katkı verirken kalan 5 golü ise Safa Kınalı, Ahmet Dereli, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ali Dere kaydetti. Kadroda sadece 6 oyuncu gol bulurken, 5 oyuncu da sadece 1'er gol attı. Sadece Ahmet İlhan Özek 2 ve üzeri gol atan tek oyuncu konumunda bulunuyor. Böylece Altınordu'nun skor üretmesi 34 yaşındaki oyuncunun performansına bağlı oluyor.