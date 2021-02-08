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Spor

Altınordu'nun golleri altyapı patentli

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 2-1'lik Bursaspor galibiyetinin ardından evinde Beypiliç Boluspor'u da aynı skorla dize getiren Altınordu'da galibiyeti getiren golleri altyapı patentli iki futbolcunun atması çifte gurur yaşattı.

DHA08 Şubat 2021 Pazartesi 13:43 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:43
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Bursaspor zaferinin kahramanı olan 18 yaşındaki forvet Enis Destan, Boluspor filelerine bıraktığı golle toplamda 4 gole ulaşırken, frikikten gol sevinci yaşayan 17 yaşındaki Burak İnce ise gol sayısını 3'e çıkardı. Altyapıdan ilk 11'de 4, sonradan oyuna girenlerle toplam 6 futbolcusunu oynatan Altınordu, 34 puana ulaşarak ilk 6'nın 1 puan gerisinde Play-Off yarışını sürdürdü.

"İki öz kaynak oyuncumuz Enis Destan ve Burak İnce'nin gol atması ayrı bir gurur" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Boluspor, devre arasında kadrosunu güçlendiren zorlu bir rakip. Maça iyi başlayıp ilk yarım saatte skoru bulmak ve rakibimizin direncini kırmayı hedeflemiştik. Ön alanda baskı yaptık, topu kazandık, hücum geçişlerini iyi yaptık ve duran toplardan 2-0'ı bulduk. Öne geçtikten sonra psikolojik olarak geriye çekildik ve oyun sistemimizden uzaklaştık. Son dakikaya kadar mücadeleyi bir an bile bırakmadan kazandık. Çıkışımızın sürmesi açısından çok değerli bir galibiyet elde ettik" şeklinde konuştu.

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