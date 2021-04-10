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  • Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu'ndan ''savunma'' eleştirisi
Spor

Altınordu'nun hocası Hüseyin Eroğlu'ndan ''savunma'' eleştirisi

TFF 1. Lig'de dün konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, hücumda iyi işler yapmalarına rağmen savunmada iyi olmadıklarını bildirdi.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 14:31 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 14:31
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Eroğlu, yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü maça iyi başladıklarını ancak Ahmet Dereli'nin erken yaşadığı sakatlığın dengelerini bozduğunu belirtti.

Savunma hatalarından dolayı 2 kötü gol yediklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Skoru 4-3'e getirdiğimiz ana kadar çok iyi bir reaksiyon verdik. Oyuna ortak olup skoru 4-4'e getirebilirdik. 5-3'ten sonra bir türlü istediğimiz golü bulamadık. Hücumsal olarak iyi işler yaptık ama savunma anlamında sıkıntılıydık. 3-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon, takımın gücünü ortaya koydu. Pes etmemek, salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçı öncesi iyi bir motivasyon kaynağı oldu."

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