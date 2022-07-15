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Spor

Altınordu'nun kalecisi 3. Lig'e transfer oluyor

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

DHA15 Temmuz 2022 Cuma 12:59 - Güncelleme:
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Yeşil-kırmızılıların, geçen sezon Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak görev yapan 21 yaşındaki file bekçisiyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Karşıyaka'nın kaleci Enes'i bonservisiyle transfer etmek istediği belirtildi. Altınordu ile görüşmelerini sürdüren yönetimin şartlarda anlaşma sağlayıp transferi açıklaması bekleniyor.

Geçen sezon Altınordu'dan 2 yıllığına kiraladığı stoper Aykut'un ardından yeni sezon için aynı kulüpten sol kanat Polat Abay'ı da geçici olarak renklerine bağlayan Karşıyaka, kaleci Enes'le birlikte kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından toplam 3 oyuncuyu takıma dahil etmiş olacak. Dış transferde Emre Gemici, Okan Baydemir, Polat Abay ve Onur Kolay'la mukavele imzalayan Karşıyaka, 5'inci takviyesini genç eldiven Enes'le yapacak. Enes geçen sezon 2. Lig'de 23 maçta görev aldı.

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