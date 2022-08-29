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Spor

Altınordu'nun Muhammet Taha Tepe gururu

Türkiye'nin futbolcu fabrikası haline gelen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı kalecisi Muhammet Taha Tepe ile gurur duydu.

DHA29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
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Muhammet Taha Tepe'yi bünyesinde yetiştirip 1 sezon o dönemki pilot takımı Niğde Anadolu FK'da oynattıktan sonra aynı yıl Temmuz 2020'de henüz 19 yaşındayken Trabzonspor'a gönderen Altınordu, genç eldivenin Galatasaray karşısında gösterdiği performans ile mest oldu. Kaleci Uğurcan'ın sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de dün Galatasaray karşılaşmasında Trabzonspor kalesini koruyan 21 yaşındaki Taha, yaptığı kritik kurtarışlarla hem takımına puan kazandırdı, hem de gelecek adına güven verdi.

Kariyerinde ilk kez resmi maçta Trabzonspor'un kalesine geçen ve dev maçta ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşayan Taha'yı rakip oyuncular dahi tebrik etti. Galatasaray'ın efsane isimleri arasına adını yazdıran tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, genç meslektaşına övgüler yağdırdı. Uruguaylı tecrübeli kaleci, "Türk kaleciler iyi performanslar gösteriyor. Trabzonspor'un iki kalecisi de iyi. Muhammet Taha Tepe'yi tebrik ettim. İki net pozisyon kurtardı, sahanın en iyisiydi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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