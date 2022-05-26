Altınordu'nun transferdeki ilk hedefi Metehan Mimaroğlu

Geçen sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan Metehan'ı devre arasında yuvaya döndürme girişimi sonuçsuz kalan İzmir temsilcisi, eski oyuncusunun peşini bırakmıyor. Kırmızı-lacivertlilerin, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol kanatla temasları sürdürdüğü, Metehan'ın da Altınordu'ya dönmek istediği belirtildi.

Altınordu'nun Play-Off finali oynadığı 2020-2021 sezonunda 32 maçta 7 gol 7 asistle kırmızı-lacivertli ekibi önemli katkı sağlayan Metehan, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 9 karşılaşmada 210 dakika şans buldu. Adana ekibinde ligin ikinci yarısında sadece 8 dakika görev yapan tecrübeli futbolcu daha sonra kadro dışı bırakılmıştı. Metehan, kulübüyle sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor. Adana Demirspor, 350 bin avroya aldığı Metehan için 500 bin avro talep ediyordu.