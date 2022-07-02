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  • Altınordu'nun yeni golcüsü Bertuğ Bayar: Böylesine güzel bir ortamı ilk kez görüyorum
Spor

Altınordu'nun yeni golcüsü Bertuğ Bayar: Böylesine güzel bir ortamı ilk kez görüyorum

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Akhisarspor'dan kadrosuna dahil ettiği Bertuğ Bayar, 'Burada tam bir aile ortamı var.' dedi.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 10:39 - Güncelleme:
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Bertuğ Bayar, yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Çalışmaların çok güzel geçtiğini kaydeden Bertuğ Bayar, "Buraya yeni geldim. Gerçekten çok güzel bir aile ortamı ile karşılaştım. Bir an önce takıma adapte olmak istiyorum. Böylesine güzel bir ortamı ilk kez görüyorum. Bu söz lafın gelişi değil. Burada tam bir aile ortamı var." ifadelerini kullandı.

Yusuf Can Esendemir de lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Bu sezon lige iddialı hazırlanıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk." diye konuştu.

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