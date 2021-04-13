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Spor

Altınordu'ya 5 yıllık forma sponsoru

Altınordu A Takımı ve Altınordu Futbol Akademisi takımları, ABD merkezli Capelli Sport ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

AA13 Nisan 2021 Salı 11:30 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 11:30
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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 5 yıllık sözleşme için çevrim içi düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, başkan vekili Barış Orhunbilge, Capelli Sport Avrupa Başkanı Kay Mourheg ve Satış Müdürü Halil Özçelik'in yer aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyit Mehmet Özkan, bu anlaşmaya bir forma sponsorluğundan çok aynı yöne doğru bakan iki kurumun el ele vermesi gözüyle baktığını belirtti.

Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ise bu anlaşma ile yeni bir felsefe birlikteliğinin doğduğunu aktararak, "İki kurum birçok konuda benzerlikler gösteriyor. Bu benzerliklerden biri de uluslararası gençlik turnuvalarına son derece önem vermeleri. Pandemiden sonra bu konuda da uluslararası seviyede önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınordu ile sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan dolayı çok memnun olduklarını bildiren Capelli Sport Avrupa Başkanı Kay Mourheg de önümüzdeki dönemde kulübe desteği arttırarak iş birliğini genişletmek istediklerini kaydetti.

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