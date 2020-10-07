Altınordu'ya Ahmet İlhan Özek damgası!

DHA 07 Ekim 2020 Çarşamba 12:40 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 12:40

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni transferlerinden Ahmet İlhan Özek, ilk 4 haftada sergilediği performansla tam not aldı. Tecrübeli sağ kanat, İzmir temsilcisinin topladığı 9 puana 1 gol, 2 asistle katkı sağladı. Sezonun ilk haftasındaki 2-0'lık Menemenspor galibiyetinde kırmızı-lacivertli takımın bulduğu 2'nci golde Metehan'a asist yapan Ahmet İlhan, son olarak iç sahada oynanan Ankaraspor maçında galibiyetin mimarı oldu.

Başkent ekibi karşısında 61'inci dakikada sol kanattan adrese teslim ortasıyla yine Metehan'a gol attıran 32 yaşındaki krampon, 78'inci dakikada fırsatçılığını konuşturarak kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Kariyerinde Süper Lig'de 177 müsabakada görev alan, A Milli Takım formasını 5 özel maçta terleten deneyimli futbolcu 1'inci Lig'den pek çok talibi olmasına rağmen gençlere örnek olmak için Altınordu'yu seçtiğini söylemişti.

YUSUF'TAN KÖTÜ HABER

Ankaraspor maçının 14'üncü dakikasında sakatlanan Altınordu'nun genç savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan'ın sağ üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Yusuf'un tedavisinin 4-6 hafta süreceği belirtilirken kulüpten yapılan açıklamada, "Yusuf Yalçın Arslan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibinde Burak İnce ve Oğuzhan Akgün U19 Milli Takımı'nda, Oğulcan Ülgün ise Ümit Milli Takım'da yer aldığı için antrenmanlara katılamıyor.