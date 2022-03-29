İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8366
  • EURO
    16,3685
  • ALTIN
    911.413
  • BIST100
    2191.55
Spor

Altınordu'ya Ali Dere'den iyi haber

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle deplasmanda oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında forma giyemeyen sol bek Ali Dere'nin iyileşerek takıma döndüğü bildirildi.

DHA29 Mart 2022 Salı 12:17 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 12:17
ABONE OL

Önceki hafta iç sahada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanarak 36'ncı dakikada oyundan alınan Ali'nin belindeki ağrılardan kurtulduğu ifade edildi.

Yoğun tedavi sonrası antrenmanlara başlayan tecrübeli savunmacının pazar günü İzmir'de oynanacak Adanaspor müsabakasında kadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yusuf Can ve Ali Dere arasında tercih yapacak. Forvet Hüsamettin'in cezasının sona erdiği kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli'nin forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.