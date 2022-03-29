Altınordu'ya Ali Dere'den iyi haber

Önceki hafta iç sahada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanarak 36'ncı dakikada oyundan alınan Ali'nin belindeki ağrılardan kurtulduğu ifade edildi.

Yoğun tedavi sonrası antrenmanlara başlayan tecrübeli savunmacının pazar günü İzmir'de oynanacak Adanaspor müsabakasında kadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yusuf Can ve Ali Dere arasında tercih yapacak. Forvet Hüsamettin'in cezasının sona erdiği kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli'nin forma giymesinin zor olduğu belirtildi.