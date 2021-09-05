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Spor

Altınordu'ya Bursaspor maçında eski futbolcuları rakip olacak

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor'u konuk edecek Altınordu, maçta eski futbolcuları Erhan Erentürk ve Ufuk Budak'a karşı mücadele edecek.

DHA5 Eylül 2021 Pazar 12:28 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 12:28
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TFF 1. Lig'de ilk 3 hafta sonunda topladığı 1 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, 12 Eylül Pazar günü evinde oynayacağı Bursaspor maçında tanıdık yüzlere rakip olacak.

İzmir ekibinin geçen sezon Play-Off finali oynamasında pay sahibi olan kaleci Erhan Erentürk ile sol bek Ufuk Budak, Bursaspor formasıyla eski takımlarına rakip olacak. Kırmızı-lacivertlilerden 2.7 milyon TL bonservis bedeliyle yeşil-beyazlı kulübe transfer olan kaleci Erhan ilk 3 maçta yeni takımının kalesini korurken, ilk 2 hafta yedek soyunan savunma oyuncusu Ufuk ise son olarak Eyüpspor'a karşı ilk 11'de yer alıp 90 dakika forma giydi. Erhan 3, Ufuk ise 2 sezon Altınordu'da top koşturdu.

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