Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Altınordu ile 68 Aksaray Belediyespor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı. TFF 3. Lig temsilcisi 68 Aksaray Belediyespor, Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'yu 3-1 yenerek tur atladı.
Aksaray ekibine turu getiren golleri 17. dakikada Mervan Yusuf Yiğit, 83. dakikada Alican Tez ve 90+5'te Çağlar Özel attı. Altınordu'nun tek golü ise 90+2'de Hüsamettin Yener'den geldi.
İzmir ekibinde 66. dakikada kırmızı kart gören Ahmet İlhan Özek, takımını 10 kişi bıraktı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Gürcan Hasova, Hüseyin Can, Azad İlhan
Altınordu: Emirhan Emir, Özgür Deryol, Rıdvan Koçak, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Feyttullah Gürlük (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Sami Satılmış, Anıl Arıcıoğlu (Dk. 46 Ahmet İlhan Özek), Kenan Fakılı (Dk. 46 Burak İnce), Recep Aydın (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Enis Destan (Dk. 46 Ahmet Dereli)
68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol, Muhammed Can, Serkan Yıldız, Alperen Kuyubaşı, Nurullah Serbest, Burak Çolak (Dk. 70 Gürcan Gözüm), Furkan Gedik (Dk. 74 Ahmet Tuna Akıl), Mehmet Aytemiz (Dk. 79 Alican Tez), Hasan Gündoğdu (Dk. 74 Çağlar Özel), Yusuf Emre Baran, Mervan Yusuf Yiğit
Goller: Dk. 17 Mervan Yusuf Yiğit, Dk. 83 Alican Tez, Dk. 90+5 Çağlar Özel (68 Aksaray Belediyespor), Dk. 90+2 Hüsamettin Yener (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 66 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Enis Destan, Dk. 68 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 65 Yusuf Emre Baran (68 Aksaray Belediyespor)