Altınordu'ya tam kadro korona testi

DHA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne giden kırmızı-lacivertli takıma, burada İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs testi uygulandı. Tüm futbolcular, teknik heyet, idari kadro ve kulüp personeli testten geçerken, takım otobüsü ve tesisler dezenfekte edildi. İzmir temsilcisi sonuçların açıklanmasının ardından yarın akşam saatlerinde sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligin başlama tarihini 12 Haziran olarak açıklamasının ardından planlama yaptıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kovid-19 testlerimizi tüm takım olarak yaptırdık. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım tüm test sonuçları negatif çıkar. Sonuçlar çıktıktan sonra yine planlamamızı en iyi şekilde yapacağız. Tesisimiz çok elverişli. Sosyal mesafeyi koruyarak başlayacağımız ilk çalışmaların ardından süreci takip edeceğiz. Bu süreçte negatif durumun devam etmesi takım antrenmanlarına başlamamızı sağlayacak" diye konuştu.