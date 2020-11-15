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Spor

Altınordu'ya Yiğit Emre ve Emre Nefiz'den kötü haber

Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da, antrenmanda sakatlanan Yiğit Emre Çeltik ve Emre Nefiz'in karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.

DHA15 Kasım 2020 Pazar 11:51 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 11:51
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TFF 1'inci Lig'de salı günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la oynayacağı erteleme maçına hazırlanan Altınordu'ya iki oyuncusundan kötü haber geldi.

İzmir temsilcisinde altyapı patentli sol kanat Yiğit Emre Çeltik ile yeni transferlerden sağ bek Emre Nefiz sakatlık yaşadı. Antrenmanda sağ ayak bileğine darbe alan Yiğit Emre'nin bileğinin şiştiği öğrenilirken, genç futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek. Emre Nefiz'in ise sağ diz iç yan bağından sakatlandığı belirtildi. İki oyuncunun da Bandırmaspor müsabakasında forma giyemeyeceği kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerde iyileşen Yusuf Yalçın, Kahraman ve Yiğithan ise şans verilmesi halinde görev yapabilecek.

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