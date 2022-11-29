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Spor

Altınordu'yu yenen Manisa FK, Play-Off hattında

Spot Toto 1. Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Altınordu'yu genç yıldızı Batuhan'ın 2, Selim'in 1 golüyle 3-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, 2 maç sonra kazanıp 23 puanla yeniden Play-Off hattına girdi.

DHA29 Kasım 2022 Salı 11:07 - Güncelleme:
Altınordu'yu yenen Manisa FK, Play-Off hattında
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Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilip, Erzurumspor FK ile berabere kalan ve ilk 7 sıranın dışında kalan Manisa FK'ya Altınordu galibiyeti ilaç oldu. Teknik direktör Levent Eriş çok kritik bir galibiyet alarak yeniden yükselişe geçtiklerini ifade etti.

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "İki hafta çok iyi oynadığımız müsabakalar vardı ama kazanamadık. Altınordu deplasmanında kazanmayı çok arzu etmiştik. Son iki haftada oynadığımız oyunların karşılığını alamamıştık. Galibiyet ne kadar sevindirici olsa da Nizamettin ve Adem Büyük gibi bizim için çok değerli futbolcularımızın sakatlığı o kadar da bizi üzdü. Sakatlıklarla ilgili ne olacak şu an bilmiyoruz. Sıralamada her hafta yükselmek istiyoruz" dedi.

Manisa FK'da sakatlanarak oyundan çıkan Nizamettin ve Adem'in durumları belirsiz.

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