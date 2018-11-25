Altyapı futbolcularından maç sonrası taraftara mesaj: Neler yapabileceğimizi gösterdik

İlk olarak söz alan Yusuf Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

“Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Burada bir altyapı gerçeği var. Bize güvendikleri zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz.”

Yusuf Yazıcı’nın ardından konuşan Abdülkadir Ömür’ün sözleri şu şekilde:

“Bizim için önemli bir galibiyetti. Altyapıda ne kadar iyi oyuncularımız olduğunu bugün gösterdik. Daha farklı kazanabilirdik. Çok mutlu ve gururluyuz. Biz altyapıdan çıkarak Trabzonspor'un geleceği olmak istiyoruz. Bazen bize kızıyorlar ama sabretsinler.”

Trabzonspor’a uzun yıllar hizmet etmek istediğini söyleyen Uğurcan Çakır ise şu sözleri sarf etti:

“Maçın kırılma anında önemli bir kurtarış yaptım. Bugün galip gelmek istiyorduk, mutluyuz. Biz gençler Türk futboluna ve Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet etmek istiyoruz.”

Son olarak söz alan Hüseyin Türkmen ise şu ifadeleri kullandı:

“Süper Lig'de ilk kez böylesine bir maçta 11'de oynamak önemliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. Elimizden geleni yaptık. Taraftarımız bizlere destek olsun.”