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Spor

Alvarez'in performansı Manchester City'ye galibiyeti getirdi

Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında Manchester City evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı mağlup etmeyi başardı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 00:32 - Güncelleme:
Alvarez'in performansı Manchester City'ye galibiyeti getirdi
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Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Manchester City, Ethiad Stadında ağırladığı Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 47. ve 60. dakikalarda Julian Alvarez, 73. dakikada Rodri kaydetti. Kızılyıldız'ın tek golü 45. dakikada Osman Bukari'den geldi.

Manchester City bu galibiyetle beraber ilk 3 puanını alırken, Kızılyıldız 0 puanda kaldı.

Manchester City bir sonraki karşılaşmasında RB Leipzig deplasmanına giderken, Kızılyıldız sahasında Young Boys'u ağırlayacak.

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