20 Ekim 2025 Pazartesi
Spor

Alvaro Morata Como'da henüz siftah yapmadı

Galatasaray'dan İtalyan ekibi Como'ya transfer olan İspanyol oyuncu Alvaro Morata henüz yeni takımında siftah yapmadı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 13:07
Alvaro Morata Como'da henüz siftah yapmadı
Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Como'ya giden Alvaro Morata, İtalyan ekibinde henüz siftah yapamadı.

Como forması altında 9 maçta süre bulan Alvaro Morata, gol atamadı. İspanyol yıldız, sadece bir asist yapabildi.

FABREGAS'TAN AÇIKLAMA

İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas, bu performansına rağmen Morata'dan memnun olduğunu aktardı.

Juventus karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrası Morata'nın performansıyla ilgili konuşan İspanyol teknik adam, "Alvaro Morata, istediğim her şeyi mükemmel bir şekilde yaptı. Forvetler sadece attıkları gollerle değerlendiriliyor ama benim için öyle değil. Bugün neden burada olduğunu gösterdi." dedi.

TRANSFER SÜRECİ

Como, Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Morata'nın transferi için sarı-kırmızılılar ile birlikte Milan'la da anlaşmış ve transferi gerçekleştirmişti. Como, Galatasaray ve Milan ile anlaşmasının ardından 32 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

  • como
  • Alvaro Morata

