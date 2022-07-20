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Spor

Alvaro Morata için yeniden Juventus iddiası

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Atletico Madrid'den Alvaro Morata'yı yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:09 - Güncelleme:
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Juventus, Atletico Madrid'in golcüsü Alvaro Morata'yı renklerine bağlamak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, eski oyuncusu Pogba'yı transfer ettikten sonra yine bir eski oyuncusuna talip oldu.

Roma'nın santrforu Zaniolo ismine alternatif olarak Morata ismi düşünülüyor.

Allegri'nin özel talimatı üzerine Juventus yönetimi, Morata'yı takıma katmak için harekete geçiyor.

Atletico Madrid, İspanyol oyuncu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçiren 29 yaşındaki oyuncu Serie A'da 35 maçta 9 gol ile 7 asist kaydetti.

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