Alvaro Morata için yeniden Juventus iddiası

Juventus, Atletico Madrid'in golcüsü Alvaro Morata'yı renklerine bağlamak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, eski oyuncusu Pogba'yı transfer ettikten sonra yine bir eski oyuncusuna talip oldu.

Roma'nın santrforu Zaniolo ismine alternatif olarak Morata ismi düşünülüyor.

Allegri'nin özel talimatı üzerine Juventus yönetimi, Morata'yı takıma katmak için harekete geçiyor.

Atletico Madrid, İspanyol oyuncu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Juventus'ta geçiren 29 yaşındaki oyuncu Serie A'da 35 maçta 9 gol ile 7 asist kaydetti.