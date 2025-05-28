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Spor

Alvaro Morata kutlamalarda yoktu! Nedeni ortaya çıktı

Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı'da Alvaro Morata yer almadı. İspanyol oyuncunun kutlamalarda yer almama nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

AKŞAM28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:00 - Güncelleme:
Alvaro Morata kutlamalarda yoktu! Nedeni ortaya çıktı
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Sarı-Kırmızılılar'ın 25. şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı'da Alvaro Morata yer almadı. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüste takım arkadaşlarıyla birlikte yer alan İspanyol golcü, çocuğunun yaşadığı bir olay üzerine evine döndü. Bu olayın ne olduğu henüz net olarak bilinmiyor. En güçlü iddia ise şu; Morata'nın çocuğu, sahne yanında yer alan bir çadırda beklerken polis ve taraftar arasında yaşanan arbedeyi gördü ve ağlamaya başladı. Morata, çocuğunu sakinleştiremeyince eve dönme kararı aldı.

EVİNE GİDEN OYUNCUYU NEDEN ANONS EDELİM Kİ...

Yaşanan bu olaylar sonrası Morata'nın sinirlendiği ve yapılan organizasyondan dert yandığı iddia edildi. Biz de bu soruyu Galatasaray tarafına sorduk. Kulüp içerisinden bir yönetici, "Morata Galatasaray'a küsmedi" yanıtını verdi. Tartışma konusu olan diğer bir konu ise oyuncunun isminin sahnede anons edilmemesiydi. Sarı-Kırmızılılar'dan bu konuyla ilgili gelen cevap ise şu oldu; "Sahneye çıkmayan, orada bulunmayan oyuncuyu nasıl anons edebiliriz?"

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