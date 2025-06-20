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Spor

Alvaro Morata yeniden Serie A yolcusu

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'nın, Serie A ekibi Como ile görüştüğü öne sürüldü.

Haber Merkezi20 Haziran 2025 Cuma 00:07 - Güncelleme:
Alvaro Morata yeniden Serie A yolcusu
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Serie A ekibi Milan'dan Galatasaray'a kiralanan ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi de bulunan Alvaro Morata için dikkat çeken bir iddia geldi.

Sarı-kırmızılı ekipte geleceği henüz netleşmeyen Alvaro Morata'ya İtalya'dan talip çıktığı öne sürüldü.

Di Marzio'nun haberine göre; Serie A ekibi Como'nun Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

FABREGAS İLE GÖRÜŞME

Haberde, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın Alvaro Morata ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 karşılaşmada forma şansı buldu. 32 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 7 gol ile 3 asist üretti.

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