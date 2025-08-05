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Spor

Alvaro Morata'da kritik gelişme! Galatasaray'ın istediği rakamı duyurdular

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Alvaro Morata transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basının haberine göre sarı-kırmızılı ekibin Como'dan istediği rakam belli oldu.

Haber Merkezi5 Ağustos 2025 Salı 01:20 - Güncelleme:
Alvaro Morata'da kritik gelişme! Galatasaray'ın istediği rakamı duyurdular
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

İtalya Serie A ekibi Como'nun talip olduğu Morata için sarı-kırmızılı ekibin istediği rakam ortaya çıktı

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Morata'nın sözleşme feshi için Como'dan 3-4 milyon euro tazminat talep etti.

Ancak Como, Milan ile 10 milyon euro bonservis anlaşması sonrası Galatasaray'a para ödemek istemiyor.

Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan İspanyol golcü, 7 gol ve 3 asist yaptı.

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