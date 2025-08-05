Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

İtalya Serie A ekibi Como'nun talip olduğu Morata için sarı-kırmızılı ekibin istediği rakam ortaya çıktı

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Morata'nın sözleşme feshi için Como'dan 3-4 milyon euro tazminat talep etti.

Ancak Como, Milan ile 10 milyon euro bonservis anlaşması sonrası Galatasaray'a para ödemek istemiyor.

Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan İspanyol golcü, 7 gol ve 3 asist yaptı.