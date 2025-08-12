İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7125
  • EURO
    47,3599
  • ALTIN
    4388.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alvaro Morata'dan Galatasaray yönetimine tepki! ''Verilen sözler tutulmadı''
Spor

Alvaro Morata'dan Galatasaray yönetimine tepki! ''Verilen sözler tutulmadı''

Galatasaray ile sözleşmesini sonlandıran ve Milan'a geri dönen İspanyol golcü Alvaro Morata sarı kırmızlılara veda etti. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu yayımladığı veda mesajında sarı kırmızılı yönetim hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

AA12 Ağustos 2025 Salı 09:31 - Güncelleme:
Alvaro Morata'dan Galatasaray yönetimine tepki! ''Verilen sözler tutulmadı''
ABONE OL

Galatasaray'da sözleşmesi karşılıklı feshedilen ve Milan'a geri dönen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, veda mesajında teknik ekibe, oyunculara ve taraftara teşekkür ederken, yönetimi ise eleştirdi.

İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türkiye halkı, bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için size içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri beni hoş karşıladınız ve desteğiniz kariyerim boyunca yaşadığım en olağanüstü şeyler arasında oldu." dedi.

Kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığını savunan İspanyol futbolcu, "Maalesef kulüpteki tecrübem için aynı şeyi söyleyemiyorum. Verilen sözün ve temel değerlere saygının sağlanmadığı anlar oldu. Maaşımın bir kısmından ve kazandığım diğer sözleşme haklarından vazgeçmekten başka çarem kalmadığı noktaya kadar (yayınlanan rakam doğru değildir) verilen taahhütler sonuna kadar yerine getirilmedi. Benim için hayatta ve işte asla kırılmaması gereken ilkeler vardır, her insanın haklarına saygı gibi. Kazanılanları tanıyamamak ve telafi edememek, benim için kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un ve Galatasaray taraftarlarının hep kalbinde olacağını vurgulayan Morata sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuların genellikle açıkça konuşulmadığını biliyorum ancak taraftarlara yaşananların gerçek açıklamasını vermenin doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri hep kalbimde kalacaksınız, bugün ve gelecekte en iyisini diliyorum. Teknik direktöre ve muhteşem kadrosuna da ayrıca teşekkür ediyorum. Galatasaray tarihini yazmaya devam edeceğinize eminim. Paylaştığımız anlar için tüm ekip arkadaşlarıma ve antrenman tesislerinde çalışan herkese yürekten teşekkürler."

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.