12 Ağustos 2025 Salı
  Alvaro Morata'nın paylaşımının ardından Galatasaray'dan hamle geldi
Spor

Alvaro Morata'nın paylaşımının ardından Galatasaray'dan hamle geldi

İspanyol golcü Alvaro Morata'nın Galatasaray yönetimini hedef alan veda mesajının ardından sarı kırmızılı kulüpten hamle geldi. Galatasaray, tecrübeli futbolcuyu sosyal medya platformunda takip etmeyi bıraktı.

12 Ağustos 2025 Salı 14:33
Alvaro Morata'nın paylaşımının ardından Galatasaray'dan hamle geldi
Galatasaray ile Alvaro Morata arasındaki ayrılık sonrası gerilim, sosyal medyaya da yansıdı.

Sarı-Kırmızılılar ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Milan'a geri dönen Alvaro Morata, ayrılık sonrası yaptığı veda mesajında kulüp yönetimini hedef alan sözler kullanmıştı. İspanyol golcü, kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığını, maaş ve sözleşme haklarının eksik ödendiğini iddia etmişti.

GALATASARAY, TAKİPTEN ÇIKTI

Morata'nın bu açıklamalarının ardından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabı dikkat çeken bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcuyu sosyal medya platformunda takip etmeyi bıraktı.

Morata, taraftarlara ve teknik ekibe teşekkür ederken, yönetimi "verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi" nedeniyle eleştirmiş, İstanbul ve Galatasaray taraftarlarının ise kalbinde her zaman özel bir yer tutacağını vurgulamıştı.

