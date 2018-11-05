Alvaro Negredo: Beşiktaş'tan ayrılmak çok zordu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Nasr takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski forveti Alvaro Negredo, İspanyol basınına konuştu.

Ligde 6 maçta 6 gol atarak harika bir başlangıç yapan Negredo, ''Yeni bir ülkeye gelmenin her zaman zorlukları vardır. Ama burada herkes beni ve ailemi mutlu etmeye çalışıyor. Bize burada çok güzel davranıyorlar. Dubai'ye gelmenin bazı riskleri vardı ama işler şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Takım da maçları kazanmaya başladı ve ligde ilerliyoruz.'' şeklinde konuştu.

''BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIM ÇÜNKÜ...''

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılığı hakkında da konuşan 33 yaşındaki futbolcu, ''Beşiktaş'tan ayrılmak çok zor bir karardı. Ancak hem gelen teklif çok iyiydi hem de kulüp ayrılığın en iyi karar olduğunu belirtti. Şimdi geriye dönüp baktığımda Al-Nasr'a geldiğim için mutlu olduğumu görüyorum.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)