Alvaro Negredo: Rayo Vallecano düşük ücret önerince Al Nasr'a transfer oldum

Alvaro Negredo, 2017 yazında Valencia'dan Beşiktaş'a 2,5 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer edilmişti.

Siyah Beyazlılar'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Negredo, 35 gol atacağının sözünü vermiş ancak bu hedefin çok uzağında kalınca eleştiri oklarından nasibini almıştı.

İspanyol golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 49 maçta 18 gol ve 10 asistle oynarken takıma en ciddi katkısını belki de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan LASK Linz maçında attığı golle yapmıştı.

33 yaşındaki santrfor, Kara Kartal'ın 1-0'ın rövanşında çıktığı ve 2-0 geriye düştüğü mücadelenin 90'ıncı dakikasında sahneye çıkarak Siyah Beyazlılar'ı UEFA Avrupa Ligi play-off turuna taşıyan isim olmuştu.

Yıllık 4 milyon 350 bin euroluk maaşı nedeniyle de sıklıkla eleştirilen Negredo, sezon başında Siyah Beyazlılar ile olan sözleşmesini feshetmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a transfer olmuştu.

Yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 2 kez fileleri sarsarak etkileyici bir başlangıç yapan yıldız isim, İspanya'da katıldığı bir radyo programında birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

Negredo, ülkesinde yayım yapan Onda Cero Radyosu'ndaki El Transistor programında Siyah Beyazlılar'dan ayrılık süreciyle ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Rayo Vallecano'dan ciddi bir teklif gelmişti. Eski takım arkadaşım David Cobeno ile bu konu hakkında görüşmüştüm. Ancak bu transferin gerçekleşmesi çok zordu. Gerçekten beni istiyorlardı ama Vallecano'ya gitmem zordu. Önerdikleri maaşı kabul edemezdim. Ancak bu takım, benim için her şeyin başladığı yer ve kalbimde çok özel bir yere sahip.

İki yıl boyunca Real Madrid'in genç takımlarında oynadığım doğru. Ancak kendimi Rayo Vallecano'nun oyuncusu olarak hissediyorum çünkü benim için her şey orada başladı. Vallecano'yla görüşmeler olumsuz sonuçlanınca Al Nasr'a transfer oldum. Guti, Beşiktaş'a yardımcı antrenör olarak geldiğinde benimle ilgili karar zaten verilmişti.”

(Fanatik)