Amartey: Taraftarlar şu an mutludur

Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından takımın tecrübeli savunma oyuncusu Daniel Amartey açıklamalarda bulundu.

Taraftarların mutlu olduğunu söyleyen Amartey, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Biz mutluyuz, taraftarlarımız da mutludur diye düşünüyorum." dedi.

Maç sonu taraftarların takımı tribüne çağırması hakkında konuşan tecrübeli oyuncu, "Taraftarlar her zaman bize destek veriyor. Maçtan sonra bu kucaklaşmanın gerçekleşmesi bizleri mutlu etti. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.