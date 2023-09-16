Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Daniel Amartey'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı açıklandı. Vincent Aboubakar ile Eric Bailly ise kadroda yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Amartey için şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol Takımımızın 14.09.2023 tarihli antrenmanı sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan futbolcumuz Daniel Amartey'in tedavisine devam edilmekte olup, oyuncumuz Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."