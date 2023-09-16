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Spor

Amartey'den kötü haber geldi! Beşiktaş'ta derbi maçı öncesi sakatlık

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; Daniel Amartey'in sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

16 Eylül 2023 Cumartesi 15:03 - Güncelleme:
Amartey'den kötü haber geldi! Beşiktaş'ta derbi maçı öncesi sakatlık
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Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Daniel Amartey'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı açıklandı. Vincent Aboubakar ile Eric Bailly ise kadroda yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Amartey için şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol Takımımızın 14.09.2023 tarihli antrenmanı sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan futbolcumuz Daniel Amartey'in tedavisine devam edilmekte olup, oyuncumuz Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

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