İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2023 Cumartesi / 29 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Amath M'Baye: Benim için çok özeldi

Amath M'Baye Anadolu Efes'in 16. Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

17 Haziran 2023 Cumartesi 21:40 - Güncelleme:
Amath M'Baye: Benim için çok özeldi
ABONE OL

Anadolu Efes'in 16. şampiyonluğunun ardından uzun forvet pozisyonunda oynayan Amath M'Baye şampiyonluk hakkında konuştu.

Anadolu Efes'in, Pınar Karşıyaka'yı yenip 16. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Amath M'Baye basına konuştu.

Ergin Ataman'a büyük saygı duyduğunu söyleyen M'Baye, "Uzun bir sezondu ama çok mutluyum. Şampiyonluk kazanmak çok özel. Saygı duyuyorum bu oyunculara. Koça saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"

Şampiyonluğu ailesinin önünde kazanmanın çok değerli olduğunu söyleyen M'Baye, "Gitmeden önce onu kupayla uğurlamak harikaydı. Kızım ve eşim önünde bir kupa kazanmak benim için özeldi." diyerek sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.