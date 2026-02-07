İSTANBUL 15°C / 8°C
  Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'u deplasmanda devirdi
Spor

Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'u deplasmanda devirdi

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle üç puanın sahibi oldu.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 21:04 - Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'u deplasmanda devirdi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk olduğu Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yendi.

Stat: Pendik

Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Denic (Dk. 73 Ahmet Karademir), Clarke-Harris (Dk. 59 Berkay Sülüngöz), Wilks (Dk. 73 Thuram), Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Tarkan Serbest (Dk. 69 Cem Üstündağ), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 86 Atakan Müjde), Traore (Dk. 69 Mehmet Yeşil), Hasani, Moreno (Dk. 69 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 81 Afena-Gyan), Diagne

Goller: Dk. 49 Traore, Dk. 60 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Dk. 42 Hakan Yeşil (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Murat Uçar, Dk. 45+1 Tarkan Serbest (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+1 Yiğit Fidan (Atko Grup Pendikspor)

  • AmedSF
  • Pendikspor
  • Trendyol1Lig

