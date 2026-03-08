Amed Sportif Faaliyetler'den kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Serikspor'u 1-0 yendi.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Berkay Erdemir, Emrah Ünal, İbrahim Ethem Potuk
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Dia Saba (Dk. 62 Hasani), Diagne, Dimitrov (Dk. 46 Afena-Gyan), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 81 Emrah Başsan), Sinan Kurt (Dk. 90+3 Atakan Müjde), Daniel Moreno (Dk. 72 Cem Üstündağ), Tarkan Serbest (Dk. 46 Çekdar Orhan)
Serikspor: Veysel Sapan, Sertan Taşqın (Dk. 46 Cengiz Demir), Martynov, Montes, Mehmet Demirözü (Dk. 76 Sadygov), Burak Asan, Selim Dilli, Skvortsov, Şeref Özcan (Dk. 62 Topalli), Nalepa (Dk. 88 Anıl Koç), Nwachukwu (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)
Gol: Dk. 63 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Dk. 23 Sertan Taşqın (Serikspor)