8 Mart 2026 Pazar
  • Amed Sportif Faaliyetler'den kritik galibiyet
Spor

Amed Sportif Faaliyetler'den kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Serikspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti 63. dakikada Afena-Gyan'ın golü getirdi.

AA8 Mart 2026 Pazar 00:15
Amed Sportif Faaliyetler'den kritik galibiyet
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Serikspor'u 1-0 yendi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Berkay Erdemir, Emrah Ünal, İbrahim Ethem Potuk

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Dia Saba (Dk. 62 Hasani), Diagne, Dimitrov (Dk. 46 Afena-Gyan), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 81 Emrah Başsan), Sinan Kurt (Dk. 90+3 Atakan Müjde), Daniel Moreno (Dk. 72 Cem Üstündağ), Tarkan Serbest (Dk. 46 Çekdar Orhan)

Serikspor: Veysel Sapan, Sertan Taşqın (Dk. 46 Cengiz Demir), Martynov, Montes, Mehmet Demirözü (Dk. 76 Sadygov), Burak Asan, Selim Dilli, Skvortsov, Şeref Özcan (Dk. 62 Topalli), Nalepa (Dk. 88 Anıl Koç), Nwachukwu (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)

Gol: Dk. 63 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Dk. 23 Sertan Taşqın (Serikspor)

  • Amed Sportif
  • Serikspor
  • Afena-Gyan

