Amedspor Mansur Çalar son dakika: Mansur Çalar futboldan men edildi mi? Mansur Çalar kimdir?

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Sakaryaspor-Amedspor maçında elindeki kesici aletle rakip takım futbolcularını yaralayan Mansur Çalar’la ilgili karar Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verildi. Amedsporlu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçında rakip takım futbolcularına kesici aletle saldırmış, boyun ve kollarından yaralamıştı. Aynı karşılaşma yer alan birçok futbolcu da ağır ceza aldı. İşte ayrıntılar

AMDSPORLU MANSUR ÇALAR'IN ALDIĞI CEZA NEDİR?

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sonu oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yönelik saldırılarından dolayı Diyarbakır ekibinin futbolcusu Mansur Çalar'a 4 yıl müsabakalardan men cezası verildiği belirtildi. Cezanın 3 yılı aşması sebebiyle Futbol Disiplin Talimatının 95/1. maddesince Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezasının uygulandığı kaydedildi. Ayrıca, futbolcuya 25 bin lira da para cezasının verildiği ifade edildi.

DİĞER CEZA ALAN İSİMLER KİM?

Amed Sportif Faaliyetler'e 1 maç sahasında seyircisiz oynama ve toplam 15 bin lira, futbolculardan Muhlis İstemi'ye 5 maç men ve 3 bin lira, Muhammed Ali Özdemir'e ise 4 maç men ve 2 bin 400 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Müsabakada Sakaryaspor'un futbolcusu Serkan Odabaşıoğlu'na da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maç men ve 3 bin lira para cezasını uygulandığı aktarıldı.

MANSUR ÇALAR KİMDİR?

Mansur Çalar 24 Şubat 1986 Batman doğumludur. 33 yaşındaki futbolcu daha önce Eyüpspor, Diyarbakır BB, Menemen Belediye ve Akçaabat takımlarında forma giymiştir. Orta saha - ön libero mevkisinde forma giymektedir. Bu sene forma giydiği maçlarda 6 gol 2 asistlik perfomans gösterdi.

İşte açıklanan tüm cezalar

1- ANTALYASPOR A.Ş. idarecisi CEM DEDA'nın, 01.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 01.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİGROS G, H, O, P blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 124 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ÜST D, E, F, GÜNEY ALT C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 03.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY SİTE KUZEY ÜST A, C ve KULE SİTE KUZEY ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR F.K. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- GALATASARAY A.Ş.'nin, 03.03.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ABALI DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE hakkında, 02.03.2019 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, forma altına slogan içeren kıyafet giymesi suretiyle talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk edilmiş ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

13- ALTAY Kulübünün, 04.03.2019 tarihinde oynanan ALTAY - BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

İŞTE DÜN AMEDSPOR-SAKARYASPOR MAÇINDA YAŞANANLAR

Dün, Diyarbakır'da Amedspor ile Sakaryaspor arasındaki mücadelenin oynandığı sırada iddiaya göre Sakaryasporlu bazı futbolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici alet ile yaralandı. Karşılaşmanın 1-1’lik sonuç ile tamamlanmasının ardından Sakaryaspor’lu futbolcular Teyfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan Diyarbakır'da Huzur Polis Merkezi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Karakola şikayet için giden futbolcular sağlık kontrolünden geçerken kollarında, boynunda ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduklarını belirttiler. Sakarya'da bulunan yerel televizyonun görüntülerinde karşılaşma sırasında Amedspor kaptanı Mansur Çalar'ın Sakaryaspor kaptanı Ferhat Yazgan'a temasından sonra bu futbolcunun tepki gösterdiği görülüyor. Futbolcuların şikayeti üzerine polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Sakaryasporlu futbolculardan Hacı Ömer Doğru'nun polis merkezindeki ifadesinde, "Maçın ilk yarısı bittiği anda soyunma odasına doğru yöneldiğimde 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanıma geldi. Küfür ederek, hakarette bulundu. Akabinde elindeki sivri bir cisimle yüzüme sürterek yaralanmama sebep oldu. Bunun üzerine cisim olduğunu maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerlerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Amedsporlu 6 numaralı Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize vuran Amedsporlu oyuncu 21 numaralı Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi olan Ferhat Kestalıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Ferhat Yazgan ise, "Maçın ilk dakikalarıydı. 72 sırt numaralı Mansur Çağlar yanımdan geçerken elinde bir cisimle boyun bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Elindeki sivri uçlu bir cismi bana göstererek 'Hepinizi çizecem' dedi. Bunun üzerine cisim olduğunu hakem Ferhan Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Amedsporlu oyuncu 6 numaralı Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize buran Amedsporlu 21 numaralı oyuncu Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi Ferhan Kestalıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçitim" diye konuştu.

Dilaver Güçlü penaltıyı kullanacağı sırasında Mansur Çalar'ın saldırısına uğradığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Maç oynandığı sırada ilk yarıda 10. dakikalarda penaltı oldu. Penaltıyı ben kullanacaktım. Penaltı kullanmaya geçerken yanımdan geçen amedsporlu 72 numaralı Mansur Çalar isimli futbolcu elinde bir cisimle karın bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Ayrıca elinde cisim olduğunu maçın hakemi Ferhan Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize vuran Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi olan Ferhan Kestalıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçiyim."

Tevfik Köse ise "Maç esnasında aynı takımda oynadığımız futbolcu arkadaşım Dilaver Güçlü'nün, Mansur Çalar tarafından karın bölgesinden sert bir cisimle yaralandığını öğrendim. Devre arasında soyunma odasında sol kolumda sert bir cisimle oluşabilecek yaralar gördüm. Kolumdaki yaraların Mansur Çalar tarafından yapılmış olduğunun tespit edilmesi durumunda kendisinden davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.