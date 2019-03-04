Amedspor'dan Sakaryasporlu futbolculara jiletli saldırı

TFF Lig'de Amed Sportif ile Sakaryaspor arasında oynanan maç eşi benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Maç öncesi çıkan tartışmada Amedspor'dan Muhlis ile Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'nun kırmızı kart gördüğü maçın ardından Sakaryasporlu futbolculardan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Önceki gün oynanan ve 1-1 berabere biten maçtan sonra Sakaryalı futbolcu Ferit Erişçi, Amedsporlu Mansur Çalar'ın sahaya kesici aletle çıktığını iddia ettti. Erişçi, sosyal medyadan fotoğrafları, "Umarım TFF bunları görür.. Adam sahaya kesici cisimle çıkıyor" ifadeleriyle paylaştı. Bu arada görüntüler TV264 kanalı tarafından da yayınlandı. Jilet benzeri bir aletin kullanıldığı olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.