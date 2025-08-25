A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da ilk antrenmanını yaptı

"ÖMER FARUK YURTSEVEN: 'HERKES ELİMİZDEKİ ŞANSIN VE SORUMLULUĞUN FARKINDA"Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, madalya beklentisinin kendilerine enerji ve motivasyon sağladığını kaydetti.Avrupa Şampiyonası için heyecanlı olduklarını dile getiren 27 yaşındaki basketbolcu, 'Herkes elimizdeki şansın ve sorumluluğun farkında. Konsantrasyonumuzu biraz daha yükseltiyoruz. Maç maç devam etmeyi düşünüyoruz. Kesinlikle madalya beklentimiz var. Bu bize enerji kaynağı ve motivasyon oluyor. Türk halkının bize desteği ve bizden beklentisi var. Beklenti bence bir ayrıcalık. Bu seviyede büyük bir milleti temsil etmek büyük bir ayrıcalık. Herkes onun farkında ve ona göre çalışıyor.' şeklinde görüş belirtti.İlk maçta ev sahibi Letonya'nın karşısına zor bir atmosferde çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Ömer Faruk, 'Hep birlikte yumruk olup kim gelirse onu dağıtmayı planlıyoruz. Böyle atmosferleri herkes geçirdi. Herkes buna hazır diye düşünüyorum. Emeklerimizin karşılığını alacağız. Ergin hocam ne zaman oynatırsa hazır olacağım.' değerlendirmesinde bulundu.