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Spor

Amir Hadziahmetovic: Amartey'e parantez açmak istiyorum

Beşiktaş'ın Bosnalı orta sahası Amir Hadziahmetovic, Hatayspor'a karşı alınan galibiyeti değerlendirdi.

25 Aralık 2023 Pazartesi 23:08 - Güncelleme:
Amir Hadziahmetovic: Amartey'e parantez açmak istiyorum
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, 2-1 kazanılan Hatayspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Amir Hadziahmetovic, "Başımız sağ olsun. Asist yaptım ama uzun süre aldığımız galibiyetten mutluyum. İyi oynadık. Omar Colley aramızda iyi bir anlaşma var. Semih de güzel bir gol attı. Takımı kutlarım. Amartey'e parantez açmak istiyorum, bugün iyi oynadı. Büyük karakter gösterdi. Herkes adına mutluyum." dedi.

Bosnalı futbolcu ayrıca, "Bence tüm oyuncuların kazanma isteği önemli detaydı. Gençler de bizimle beraber istekliydi. Herkes en iyisini yapmaya çalıştı. Şimdi dinleneceğiz. Sonrasında iyi bir performans göstereceğiz." sözlerini sarf etti.

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