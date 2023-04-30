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Spor

Amir Hadziahmetovic: Aynı şekilde devam edip olabildiğimiz en üst sırada ligi bitireceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş'ın başarılı futbolcu Amir Hadziahmetovic maç sonu açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2023 Pazar 21:59 - Güncelleme:
Amir Hadziahmetovic: Aynı şekilde devam edip olabildiğimiz en üst sırada ligi bitireceğiz
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Beşiktaş'ın Boşnak orta sahası Amir Hadziahmetovic, kendisinin de 1 gol attığı ve Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gol için çok mutlu olduğunu söyleyen Amir, "Gol attığım için mutluyum. 3 puan için daha da mutluyum. Sezon sonuna kadar aynı şekilde devam edip olabildiğimiz en üst sırada ligi bitireceğiz." dedi.

Maç başında baskı yediklerini söyleyen Boşnak orta saha, "Rakibimiz baskı altına aldı maçın başında. Bu anlarda sakin kaldık. Hata yaptıktan sonra sakinliğimizi kaybetmedik. 30-35'ten sonra kontrolü aldık ve skor geldi." diyerek sözlerini noktaladı.

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