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Spor

Amir Hadziahmetovic: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Amir Hadziahmetovic maç sonu açıklamalarda bulundu.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 21:25 - Güncelleme:
Amir Hadziahmetovic: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
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Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Amir Hadziahmetovic yaptığı açıklamada, "İyi başlayamadık. İlk 30 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Sonrasında ritmimizi bulduk. İkinci yarıda oyunu domine ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Önümüzdeki 3 maçtaki tüm puanlara talibiz." dedi.

Ayrıca, "Galatasaray maçının başında da aynı şekilde ritmimizi bulamadık ama sonradan çözüm bulduk. Bugün de aynısı olduk. İlk 30 dakikadan sonra sorunu çözdük, oyunu da domine ettik. En iyi gol Aboubakar'ın golü." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Amir Hadziahmetovic bu sezon 9 resmi maçta 1 gol kaydetti.

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