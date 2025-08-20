İSTANBUL 28°C / 18°C
Spor

Amir Hadziahmetovic'e İngiliz kancası

Transfer dönemi devam ederken Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı. Siyah beyazlı ekibin Boşnak yıldızı Amir Hadziahmetovic'e Championship ekibi Hull City talip oldu.

HABER MERKEZİ20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:23 - Güncelleme:
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma katılan isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da belli oluyor.

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın orta sahası Amir Hadziahmetovic'e İngiltere'den ilgi bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre, Championship ekibi Hull City, Boşnak oyuncuyu Beşiktaş'tan kiralamak istiyor.

Serdal Adalı yönetiminin yakın bir süre içinde bu teklifi değerlendirmesi ve net kararını bildirmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Amir, geçtiğimiz sezonda toplam 36 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

