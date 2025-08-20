Amir Hadziahmetovic'e İngiliz kancası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma katılan isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da belli oluyor.

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın orta sahası Amir Hadziahmetovic'e İngiltere'den ilgi bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre, Championship ekibi Hull City, Boşnak oyuncuyu Beşiktaş'tan kiralamak istiyor.

Serdal Adalı yönetiminin yakın bir süre içinde bu teklifi değerlendirmesi ve net kararını bildirmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Amir, geçtiğimiz sezonda toplam 36 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.