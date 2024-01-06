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Spor

Amir Hadziahmetovic'e İtalya'dan talip

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Bosnalı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'e İtalya'dan talip çıktı.

Sabah6 Ocak 2024 Cumartesi 11:51 - Güncelleme:
Amir Hadziahmetovic'e İtalya'dan talip
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalyan ekibi Udinese, Beşiktaş'ın yıldızı Amir Hadziahmetovic için siyah-beyazlıların kapısını çaldı ve 4.5 milyon euro bonservis teklif etti.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 8 MİLYON EURO

Ancak Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibinden 8 milyon euro istedi.

SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda 3 milyon 200 bin euro karşılığında Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Hadziahmetovic, bu sezon forma giydiği 27 maçta 6 asist yaptı.

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