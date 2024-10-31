Amorim'den ManU'ya 5 yıldız talebi

Premier Lig'de ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçlar sonrasında Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Porekiz'de Sporting ile başarılı işlere imza atan genç çalıştırıcı Ruben Amorim'i takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

AMORİM'DEN 5 YILDIZ TALEBİ

İngiliz basını, Portekizli teknik adamın Manchester United'a 5 kişilik bir transfer listesi verdiğini öne sürdü. Ruben Amorim'in listesinde Sporting'den öğrencileri olan Viktor Gyökeres ve Morten Hjulma'd'ın yanı sıra Benfica'nın başarılı stoperi Antonio Siva, Bayern Münih'in sol beki Alphonso Davies ve Bayer Leverkusen'ın parlayan yıldızı Jeremie Frimpong'un olduğu aktarıldı.

Manchester United'ın da bu isimleri transfer hedefi olarak belirlediği ve çalışmalara en kısa süre içerisinde başlayacağı ifade edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın ayrıca Avrupa devleri tarafından takip edilen bu isimler için birçok kulüple yarışacağı belirtildi.