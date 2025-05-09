Amorim'den Premier Lig uyarısı: Sakatlıklar finale mal olabilir

Manchester United Teknik Direktörü Rúben Amorim, Avrupa Ligi finali öncesi yaptığı açıklamada Premier Lig'de kalan maçlara dikkat çekti. Athletic Bilbao'ya karşı 4-1'lik galibiyetin ardından konuşan Amorim, "Finale kalmak harika ama bu zaferin anlam kazanması için orada da kazanmamız gerekiyor. Premier Lig'deki yaklaşan maçta sakatlıkları önlemek için dikkatli olacağız," dedi.

Portekizli teknik adam, rotasyonun önemine vurgu yaparak, "Tam kadroya sahip olmak bize stratejik değişiklik imkânı tanıyor. Ancak bazen oyuncular alışık olmadıkları pozisyonlarda oynamak zorunda kalıyor. Bu yüzden dikkatli olmalı ve riski en aza indirmeliyiz," şeklinde konuştu.

Tottenham ile oynanacak Avrupa Ligi finaline de değinen Amorim, "Bu hem benim hem de Postecoglou için büyük bir fırsat. Takımımın buna hazır olması için Premier Lig'deki son maçları iyi yönetmeliyim," diyerek, kalan haftaların belirleyici olacağına işaret etti.