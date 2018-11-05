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Ampute Milli takımımız dünya ikincisi oldu

Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde milli takımımız, Angola'ya penaltılar sonucunda 5-4 kaybederek turnuvayı 2. olarak bitirdi

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Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde milli takımımız, Angola'ya penaltılar sonucunda 5-4 kaybederek turnuvayı 2. olarak bitirdi

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