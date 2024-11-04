İlk 20 dakika Trabzon gümbür gümbür oynadı, Livakovic çizgiden 2 kez çıkardı. 42'de Fred sahne aldı. 59 ve 67'deki penaltıları Banza attı, TS öne geçti. 75'te Dzeko eşitledi. 90+12'de Amrabat zaferi getirdi.

Jose Mourinho 58. dakikada itirazdan sarı gördü...

Okay'ın 37'de attığı golden önce faul çalındı.

Dev derbide topun oyunda kalma süresi: 40 dakika...

Maça hayli baskılı başlayan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye ilk bölümde nefes aldırmadı. Bordo-Mavililer ilk 15 dakikada 6 şut çekip 2 isabet buldu. 20 ile 35 arası F.Bahçe oynadı. 37'de Okay'ın golünden önce çalan faul, maçın tansiyonunu yükseltti. 42'de Trabzon golcüsü Fred sahneye çıktı. İlk 20 dışında daha iyi oynayan Fener devreyi önde kapattı. İkinci yarı Trabzon yine istekli başladı. Djiku'nun hamlesine Var penaltı verdi, 59'da Banza attı. 69'da bu kez Çağlar'ın müdahalesiyle penaltı geldi, yine Banza ağları sarstı. 83'te F.Bahçe elden penaltı bekledi, devam kararı çıktı. Son bölümde Fener baskıyı yükseltti. Hakem Oğuzhan Çakır kararlarıyla maça damga vurdu. 12 dakika uzatma verilen maçın son dakikasında Amrabat zaferi getirdi.