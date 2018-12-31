Amrabat'a göre Garry Rodrigues Al-İttihad'a transfer olacak

FİNANSAL fair play sıkıntısı yaşayan Galatasaray, Rodrigues’i de satıyor. Bu transfer gelişmesini ortaya çıkaran isimse Al Ittihad’ın oyuncusu El Ahmadi oldu. Ahmadi, Nordin Amrabat’ın Fas milli takımından da arkadaşı. Yıldız futbolcu, Amrabat’a Rodrigues’in bundan böyle takım arkadaşı olacağını söyledi. Galatasaray bu transferden 8 milyon euro kazanacak. Aslan, 28 yaşındaki oyuncuyu, Yunanistan’ın PAOK takımından 3.5 milyon euro bedelle transfer etmişti.

TARAFTARLAR MUTLU OLMAZ

Al İttihad, Suudi Arabistan Ligi’nin ilk 14 haftasında sadece 6 puan toplayabildi. 16 takımlı ligde averajla 15. sırada bulunan Suudi ekibinde Ahmadi’nin haricinde Romarinho, Valdivia, Pesic gibi isimler de bulunuyor. Garry Rodrigues, geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta Bafetimbi Gomis’le birlikte en önemli katkılardan birini yapmıştı. 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Ancak satış olursa, taraftarlar bu durumdan pek de memnun kalmayacak.

(Aksam)