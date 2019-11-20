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Anadolu Efes galibiyet serisini sürdürüyor

THY Avrupa Ligi 9. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı maçta Asvel'i 90-84 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 9. haftasında Anadolu Efes, Fransız temsilcisi ASVEL'i deplasmanda 90-84 mağlup etti.
 
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 4, Fransa Ligi'nde ise 5 olmak üzere iç sahada çıktığı 9 maçı da kazanan ASVEL'i seyircisi önünde mağlup eden Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti.
 
Lacivert-beyazlılar, 10. hafta mücadelesinde perşembe günü İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milan'la karşılaşacak.
 
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Clemens Fritz (Almanya)
 
ASVEL: Jackson 3, Jekiri 12, Kahudi 8, Noua 2, Diot 5, Taylor 12, Maledon 10, Lomazs 4, Jean-Charles 12, Bako 8, Lighty 5, Strazel 3
 
Anadolu Efes: Beaubois 16, Singleton 8, Pleiss 11, Micic 16, Anderson, Larkin 19, Sertaç Şanlı 15, Simon 2, Doğuş Balbay, Peters 3
 
1. periyot: 22-25
 
Devre: 45-46
 
3. periyot: 66-70
 
İŞTE MÜCADELENİN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ
 

 
 

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