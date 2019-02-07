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Anadolu Efes - Herbalife Gran Canaria: 93-74

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 19 sayı farkla 93-74 yendi.

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Basketbol THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 19 sayı farkla 93-74 yendi.
 
İŞTE MAÇIN ÖZETİ

İki maç aranın ardından kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 14. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 16. kez mağlup oldu.
 
Karşılaşmaya Simon'un asist ve basketleriyle iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 5. dakikayı 18-12 önde geçti. Pota altından sayılar bulan lacivert-beyazlılar, Herbalife Gran Canaria karşısında 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 22-12. Anadolu Efes, çeyreğin son bölümünde ritmini kaybetse de birinci periyodu 26-19 önde tamamladı.
 
İkinci çeyreğe Eriksson'ın orta mesafe basketleriyle tempolu giren İspanyol temsilcisi, 10-0'lık seriyle 14. dakikada 29-26'lık üstünlüğü yakaladı. Savunmada etkisiz kalan Anadolu Efes karşısında hızlı hücumlardan ve dış atışlardan skor üreten Herbalife Gran Canaria, 18. dakikayı 39-35 önde bitirdi. Periyodun son anları karşılıklı basketlerle geçilirken Hannah'la ilk yarının bitimine 3 saniye kala dış atış isabeti kaydeden konuk ekip, devreyi 46-43 üstün kapattı.
 
İkinci yarı düşük tempoda başlarken Anadolu Efes, üst üste top kayıpları yapan Herbalife Gran Canaria karşısında Dunston ve Micic'in basketleriyle 24. dakikada yeniden öne geçti: 51-50. Üç sayı çizgisinin gerisinden Doğuş Balbay ve Simon, pota altından da Dunston ile etkili olan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 69-60 önde gitti.
 
Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 19 sayı farkla 93-74 kazandı.
 
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Jakub Zamojski (Polonya)
Anadolu Efes: Larkin 18, Simon 25, Anderson 2, Moerman 9, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay 3, Motum 2, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Micic 16, Metecan Birsen
Herbalife Gran Canaria: Hannah 16, Rabaseda, Strawberry 10, Tillie 8, Pasecniks 1, Oliver, Eriksson 13, Vene 3, Balvin 8, Baez 6, Pauli 5, Fischer 4
1. Periyot: 26-19
Devre: 43-46
3. Periyot: 69-60 

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