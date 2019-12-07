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Anadolu Efes 10. galibiyetle zirvedeki yerini korudu

THY Avrupa Ligi'nde 12. haftada Baskonia'yı deplasmanda 102-77 yenen Anadolu Efes, liderliğini sürdürdü.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta geride kalırken, Anadolu Efes liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta liderliğe yükselen Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini deplasmanda 102-77 yenerek 10. galibiyetine ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Lacivert-beyazlı ekip, ayrıca üst üste 6. galibiyetine imza attı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise son haftalardaki çıkışını Almanya temsilcisi Alba Berlin karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, rakibi karşısında zorlansa da uzatmaya giden maçı 107-102 kazanmayı bildi. Fenerbahçe Beko, üst üste 3. ve toplamda 5. galibiyetine ulaşarak 12. sıraya yükseldi.

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

CSKA Moskova (Rusya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya): 85-82

Maccabi FOX (İsrail)-Bayern Münih (Almanya): 77-55

AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Kızılyıldız mts (Sırbistan): 67-77

Real Madrid (İspanya)-Valencia (İspanya): 111-99

Zenit (Rusya)-ASVEL (Fransa): 75-70

Khimki (Rusya)-Barcelona (İspanya): 94-102

Fenerbahçe Beko-Alba Berlin: 107-102

Panathinaikos (Yunanistan)-Olympiakos (Yunanistan): 99-93

Baskonia-Anadolu Efes: 77-102

(AA)

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