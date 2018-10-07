Anadolu Efes: 73 Galatasaray: 70
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin ilk haftaında Anadolu Efes, Galatasaray'ı mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, mücadeleyi 73-70 kazandı.
Anadolu Efes'te Brock Motum 20 sayı ve 8 ribaunt ile maçın yıldızı oldu. Shane Larkin, 16 sayı üretti. Galatasaray'da Aaron Harrison 16 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.
1. PERİYOT: 24-13
İLK YARI: 32-29
3. PERİYOT: 55-48
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