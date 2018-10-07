Anadolu Efes: 73 Galatasaray: 70

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, mücadeleyi 73-70 kazandı.

Anadolu Efes'te Brock Motum 20 sayı ve 8 ribaunt ile maçın yıldızı oldu. Shane Larkin, 16 sayı üretti. Galatasaray'da Aaron Harrison 16 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

1. PERİYOT: 24-13

İLK YARI: 32-29

3. PERİYOT: 55-48