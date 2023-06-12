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Spor

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka final serisi yarın başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka final serisi yarın başlıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. 30 haftalık periyodu 4. basamakta bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor ile Türk Telekom'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.

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